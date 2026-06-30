Жара в Европе может привести к росту цен на зерно: что это означает для Украины

Волна жары в Центральной Европе может стать фактором, который поддержит мировые цены на зерно после длительного периода низких котировок. В то же время фермеры не ожидают дефицита продукции, а главным вызовом для аграриев остаются высокие производственные затраты.

Жара в Европе может изменить ситуацию на зерновом рынке

Аграрии в Эстонии надеются, что волна жары в Центральной Европе поможет ценам на зерно восстановиться, сообщает News.ERR.ee. В настоящее время они остаются ниже, чем рост затрат на топливо, энергию и удобрения.

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В то же время сама жара пока не повлияла на урожай в Эстонии и не отразилась на ценах в магазинах. Эксперты ожидают, что урожай в этом году в стране будет выше среднего.

В северных регионах Эстонии зерновые поля пока остаются зелеными, тогда как на юге культуры уже начали желтеть. По словам представителей агросектора, любые опасения относительно урожая могут вызвать колебания на рынке.

Специалисты напоминают, что даже на завершающем этапе вегетации жара может существенно повлиять на урожайность. В отдельные годы благоприятные прогнозы менялись из-за резких скачков температуры, которые сокращали объемы сбора зерна.

Именно поэтому часть европейских производителей ожидает, что возможное снижение урожая в отдельных странах поддержит цены. Если в некоторых регионах будет неурожай, другие производители могут получить выгоду благодаря росту спроса.

Высокие затраты остаются главной проблемой для фермеров

Несмотря на погодные риски, эксперты не прогнозируют продовольственного кризиса или дефицита зерна в Европе. Значительные объемы экспорта из Украины, которая поставляет на внешние рынки около 6 миллионов тонн зерна ежемесячно, остаются важным фактором баланса мирового рынка.

Для сравнения: годовое производство зерна в Эстонии составляет около 1,5 миллиона тонн, большая часть которого также экспортируется.

В Эстонии ожидают хорошего урожая благодаря увеличению доли озимых культур. Они получают достаточно влаги осенью и лучше переносят зимний период, что положительно сказывается на потенциале урожайности.

В то же время фермеров больше беспокоят не погодные риски, а себестоимость производства. Высокие цены на топливо, энергию и удобрения могут заставить часть производителей пересмотреть структуру посевов. Дополнительный фактор – расходы на сушку зерна и транспортировку, которые особенно ощутимы для хозяйств в отдаленных регионах.

Аналитики отмечают, что пока жара еще не повлияла на розничные цены на продукты. Однако если экстремальные температуры станут регулярными и будут длиться дольше, это может сказаться как на стоимости хранения продукции из-за роста энергозатрат, так и на цене самого сырья из-за возможного сокращения урожаев.

Важно! Для украинских производителей зерна ситуация в Европе может иметь как положительные, так и рискованные последствия. С одной стороны, возможное снижение урожаев в некоторых странах ЕС способно поддержать мировые цены и улучшить экспортные перспективы Украины. С другой стороны, высокие затраты на производство, логистику и энергию остаются общей проблемой для всего аграрного рынка, поэтому украинским фермерам придется внимательно следить за балансом спроса, предложения и мировых цен.

Рапс тоже дорожает из-за жары и нефти: что будет с ценами в Украине

Недавно мы говорили, что мировой рынок рапса оказался под влиянием погодных рисков в ключевых странах-производителях и напряженной ситуации на нефтяном рынке. В Украине также ожидают влияния жары на посевы, однако стартовые цены на новый урожай остаются высокими.

На прошлой неделе Западную Европу накрыла новая волна аномальной жары с температурами 35–42 градуса Цельсия. Такие условия могут негативно повлиять на урожайность рапса и снизить содержание масла в семенах.