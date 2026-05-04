Свиноводство Нидерландов упало до исторического минимума: переработка свинины сокращается

В Нидерландах резко сократились объемы забоя свиней на фоне уменьшения поголовья. Это сигнализирует о глубоких структурных изменениях в аграрном секторе Европы.

Сокращение поголовья бьет по производству

В первом квартале 2026 года в Нидерландах зафиксировано существенное снижение объемов забоя свиней, сообщает EuroMeat. По данным RVO и аналитиков DCA Market Intelligence, за первые 14 недель года было забито около 3,73 миллиона животных – это на 7,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главной причиной стала целенаправленная политика сокращения поголовья. В 2025 году количество свиней в стране впервые за 45 лет опустилось ниже 10 миллионов голов. С 2022 года общее сокращение составляет около 17 процентов, что связано с экологическими программами выкупа хозяйств.

Ранее перерабатывающие предприятия компенсировали недостаток сырья за счет импортируемых или предназначенных на экспорт животных, в частности из Германии. Однако сейчас этот ресурс практически исчерпан – экспорт свиней на убой сократился с 930 тысяч в первом квартале 2016 года до лишь 100 тысяч в 2026 году.

Переработка недогружена и рискует убытками

Уменьшение предложения создает серьезные вызовы для отрасли переработки. При имеющейся мощности около 300 тысяч свиней в неделю фактические объемы забоя составляют лишь примерно 270 тысяч.

Аналитики RVO предупреждают, что отрасль входит в период недогрузки производственных мощностей. В летние месяцы, когда предложение традиционно снижается, ситуация может еще больше обостриться.

Это ставит под сомнение экономическую целесообразность существующей инфраструктуры переработки в долгосрочной перспективе. В то же время общее производство свинины сокращается не так быстро, поскольку средний вес животных несколько вырос, частично компенсируя падение объемов забоя.

