Рынок сельскохозяйственной техники В России входит в затяжной кризис, который уже создает риски для производства продовольствия. Отрасль сталкивается со структурным дефицитом техники, падением рентабельности и слабой государственной поддержкой.

На рынке агротехники России системный кризис

Кризис на рынке агротехники в России приобрел системный характер и может непосредственно повлиять на объемы производства продовольствия, сообщает Служба внешней разведки Украины. В отрасли признают, что проблемы являются долговременными и связаны с технологическим отставанием, которое уже создает угрозу снижения урожайности.

Продажи сельскохозяйственной техники сократились на 25%. Уровень изношенности машинно-тракторного парка превышает 50%, тогда как коэффициент обновления составляет лишь 3,5% при нормативном показателе 10%. По оценкам участников рынка, агросектору не хватает около 62 000 тракторов и 34 000 комбайнов, что свидетельствует о глубоком структурном дефиците технических ресурсов.

Финансовая ситуация в секторе также ухудшается. Высокая учетная ставка ежегодно уменьшает доходы отрасли на 5–8 млрд долларов США. Рентабельность растениеводства в 2025 году упала до 15–16% по сравнению с 40% в 2020 году, а производство зерна стало убыточным. Дополнительное давление оказывают экспортные пошлины, которые сокращают доходы еще на 2–3 млрд долларов США ежегодно.

По данным Организация экономического сотрудничества и развития, доля субсидий в доходах фермеров на России составляет лишь 1–2%, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель достигает 13–15%. Такой уровень поддержки существенно ограничивает возможности аграриев инвестировать в обновление техники.

Обратите внимание! Действующая модель государственного регулирования фактически изымает ресурсы из отрасли через налоги и пошлины и не стимулирует модернизацию. В сочетании с экспортными ограничениями это снижает прибыльность производства и конкурентоспособность аграриев. В среднесрочной перспективе такая ситуация повышает риски дефицита продовольствия на внутреннем рынке России и дальнейшего роста цен.

