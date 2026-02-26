На ринку агротехніки Росії системна криза

Криза на ринку агротехніки на Росії набула системного характеру та може безпосередньо вплинути на обсяги виробництва продовольства, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. У галузі визнають, що проблеми є довготривалими й пов'язані з технологічним відставанням, яке вже створює загрозу зниження врожайності.

Продажі сільськогосподарської техніки скоротилися на 25%. Рівень зношеності машинно-тракторного парку перевищує 50%, тоді як коефіцієнт оновлення становить лише 3,5% за нормативного показника 10%. За оцінками учасників ринку, агросектору не вистачає близько 62 000 тракторів і 34 000 комбайнів, що свідчить про глибокий структурний дефіцит технічних ресурсів.

Фінансова ситуація в секторі також погіршується. Висока облікова ставка щороку зменшує доходи галузі на 5–8 млрд доларів США. Рентабельність рослинництва у 2025 році впала до 15–16% порівняно з 40% у 2020 році, а виробництво зерна стало збитковим. Додатковий тиск чинять експортні мита, які скорочують прибутки ще на 2–3 млрд доларів США щороку.

За даними Організація економічного співробітництва та розвитку, частка субсидій у доходах фермерів на Росії становить лише 1–2%, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник сягає 13–15%. Такий рівень підтримки суттєво обмежує можливості аграріїв інвестувати в оновлення техніки.

Зверніть увагу! Чинна модель державного регулювання фактично вилучає ресурси з галузі через податки та мита і не стимулює модернізацію. У поєднанні з експортними обмеженнями це знижує прибутковість виробництва та конкурентоспроможність аграріїв. У середньостроковій перспективі така ситуація підвищує ризики дефіциту продовольства на внутрішньому ринку Росії і подальшого зростання цін.

