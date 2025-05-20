Найбільший російський виробник сільгосптехніки зупиняється

У "Ростсільмаші" заявили, що відправлять усіх своїх працівників у обов'язкову відпустку, починаючи з червня, перед початком сезону збору врожаю, перенісши відпустку з серпня та вересня, як і в попередні роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. У компанії заявили, що "Цей захід є вимушеним і зумовлений поточною економічною ситуацією в сільськогосподарському секторі."

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За словами представників компанії, фермери не мають коштів для придбання необхідного обладнання, що призводить до значного спаду ринку. Дорогі кредити посилюють інші проблеми, такі як високі експортні мита та зростання цін на паливо та добрива, що робить сільське господарство нерентабельним у багатьох регіонах та підриває амбіції Росії стати сільськогосподарською наддержавою.

Видання повідомляє, що жорстка монетарна політика центрального банку зробила комерційні кредити, які зараз становлять близько 30%, недоступними для більшості фермерів, які переважно використовують їх для купівлі нового обладнання.

За час повномасштабної війни виробник техніки зазнав нищівних втрат

Ростсільмаш заявив, що продажі всіх російських виробників сільськогосподарської техніки впали на 76% для зернозбиральних комбайнів, на 49% для кормозбиральних комбайнів та на 48% для тракторів порівняно з аналогічним періодом 2021 року, року сільськогосподарського буму.

Цікаво! З осені 2024 року компанія звільнила 2000 працівників, повідомив на початку цього місяця її генеральний директор Костянтин Бабкін.

В останні роки вона скористалася перевагами буму російського сільського господарства. Вона також успішно витіснила іноземних конкурентів, ставши прикладом "імпортозаміщення" – стратегії, прийнятої російським урядом для зменшення залежності від іноземних фірм перед обличчям західних санкцій.

Російські фермери у важкому становищі

Аркадій Злочевський, голова лобістської групи Російського зернового союзу, попередив, що якщо фермери не зможуть оновити свою техніку, вони будуть більш вразливими до несприятливих погодних умов. Сучасна техніка допомагає фермерам ефективніше використовувати сприятливі погодні періоди.

Фермери також стикаються з високими експортними митами та зростанням цін на паливо та добрива, і попри лобіювання фермерів, віце-прем'єр-міністр Дмитро Патрушев заявив, що мита залишаться чинними.

Зверніть увагу! Депутат парламенту та фермер Сергій Лісовський відповів на заяву "Ростсільмашу", що "Це результат бажання стягнути більше грошей з фермерів через експортні мита".