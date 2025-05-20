Крупнейший российский производитель сельхозтехники останавливается

В "Ростсельмаше" заявили, что отправят всех своих работников в обязательный отпуск, начиная с июня, перед началом сезона сбора урожая, перенеся отпуск с августа и сентября, как и в предыдущие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В компании заявили, что "Эта мера является вынужденной и обусловлена текущей экономической ситуацией в сельскохозяйственном секторе."

Читайте также Останется ли преимущественное право за арендатором, если он не сообщил об окончании договора

По словам представителей компании, фермеры не имеют средств для приобретения необходимого оборудования, что приводит к значительному спаду рынка. Дорогие кредиты усугубляют другие проблемы, такие как высокие экспортные пошлины и рост цен на топливо и удобрения, что делает сельское хозяйство нерентабельным во многих регионах и подрывает амбиции России стать сельскохозяйственной сверхдержавой.

Издание сообщает, что жесткая монетарная политика центрального банка сделала коммерческие кредиты, которые сейчас составляют около 30%, недоступными для большинства фермеров, которые преимущественно используют их для покупки нового оборудования.

За время полномасштабной войны производитель техники понес сокрушительные потери

Ростсельмаш заявил, что продажи всех российских производителей сельскохозяйственной техники упали на 76% для зерноуборочных комбайнов, на 49% для кормоуборочных комбайнов и на 48% для тракторов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, года сельскохозяйственного бума.

Интересно! С осени 2024 года компания уволила 2000 работников, сообщил в начале этого месяца ее генеральный директор Константин Бабкин.

В последние годы она воспользовалась преимуществами бума российского сельского хозяйства. Она также успешно вытеснила иностранных конкурентов, став примером "импортозамещения" – стратегии, принятой российским правительством для уменьшения зависимости от иностранных фирм перед лицом западных санкций.

Российские фермеры в тяжелом положении

Аркадий Злочевский, глава лоббистской группы Российского зернового союза, предупредил, что если фермеры не смогут обновить свою технику, они будут более уязвимыми к неблагоприятным погодным условиям. Современная техника помогает фермерам эффективнее использовать благоприятные погодные периоды.

Фермеры также сталкиваются с высокими экспортными пошлинами и ростом цен на топливо и удобрения, и несмотря на лоббирование фермеров, вице-премьер-министр Дмитрий Патрушев заявил, что пошлины останутся в силе.

Обратите внимание! Депутат парламента и фермер Сергей Лисовский ответил на заявление "Ростсельмаша", что "Это результат желания взыскать больше денег с фермеров через экспортные пошлины".