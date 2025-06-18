Еще один шаг к ЕС: в Украине будет Выплатное агентство для поддержки аграриев
- В Украине создается Выплатное агентство для финансовой поддержки аграриев по стандартам ЕС.
- Агентство будет трансформирована из Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, законопроект уже принят в первом чтении.
В Украине начали создание Выплатного агентства для финансовой поддержки аграриев. При работе этой институции будут учитываться стандарты Европейского Союза.
Поддержка фермеров будет по стандартам ЕС
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль рассказал, что в Украине работают над созданием Выплатного агентства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Эта государственная организация будет администрировать финансовую поддержку аграриев в соответствии со стандартами Европейского Союза.
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По словам министра, запуск Выплатного агентства является стратегическим шагом для интеграции Украины в Общую аграрную политику ЕС. Это также ключевое условие, которое позволит фермерам получать финансирование из европейских фондов. В частности, по инструментам предвступительной помощи, даже до полноправного членства Украины в Евросоюзе.
Агентство будет выполнять ключевые функции: информирование фермеров, прием и проверку заявок, расчет сумм поддержки, осуществления выплат, а также ведение учета, мониторинг и контроль использования средств.
Важно! Создание института планируется путем трансформации Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств. Соответствующий законопроект уже принят Верховной Радой в первом чтении.