Еще один шаг к ЕС: в Украине будет Выплатное агентство для поддержки аграриев

В Украине начали создание Выплатного агентства для финансовой поддержки аграриев. При работе этой институции будут учитываться стандарты Европейского Союза.

Поддержка фермеров будет по стандартам ЕС

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль рассказал, что в Украине работают над созданием Выплатного агентства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Эта государственная организация будет администрировать финансовую поддержку аграриев в соответствии со стандартами Европейского Союза.

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По словам министра, запуск Выплатного агентства является стратегическим шагом для интеграции Украины в Общую аграрную политику ЕС. Это также ключевое условие, которое позволит фермерам получать финансирование из европейских фондов. В частности, по инструментам предвступительной помощи, даже до полноправного членства Украины в Евросоюзе.

Агентство будет выполнять ключевые функции: информирование фермеров, прием и проверку заявок, расчет сумм поддержки, осуществления выплат, а также ведение учета, мониторинг и контроль использования средств.

Важно! Создание института планируется путем трансформации Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств. Соответствующий законопроект уже принят Верховной Радой в первом чтении.