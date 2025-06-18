Підтримка фермерів буде за стандартами ЄС

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповів, що в Україні працюють над створенням Виплатної агенції, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Ця державна інституція адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.

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За словами міністра, запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема, за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Важливо! Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроект вже прийнято Верховною Радою у першому читанні.