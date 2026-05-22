Агро 24 Агроновости Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины
22 мая, 21:23
2
Обновлено - 21:48, 22 мая

Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

София Рожик

Венгрия удивила новым решением по Украине. Она запретила импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил премьер Петер Мадьяр 22 мая на своей странице в X.

Смотрите также ЕС готовит экстренную помощь своим фермерам из-за резкого подорожания удобрений

Что известно о решении Венгрии?

В пятницу, 22 мая, новый венгерский премьер сообщил о двух решениях.

Правительство Венгрии отозвало намерение выйти из Международного уголовного суда и запретило импорт сельскохозяйственной продукции из Украины
– написал он.

Как пишет Euractiv, речь идет о фактическом продлении ограничений, введенных еще правительством Орбана в 2023 году под предлогом защиты местных фермеров. Вопреки законодательству ЕС, Польша и Словакия тоже тогда ввела такой запрет.

Накануне сообщалось, что новое правительство Венгрии ошибочно позволило отменить эти ограничения на импорт.

Срок действия ряда "чрезвычайных законов" Орбана, вместе с вопросом импорта, закончился 14 мая. Новому парламенту пришлось пересмотреть почти 1000 постановлений, чтобы предотвратить потерю их силы, а запрет на импорт случайно "не был учтен".

"Санкции были отменены из-за законодательной ошибки", – сказал представитель правительства, добавив, что правительство Мадьяра приняло "срочные меры" для быстрого восстановления запрета.

В целом он касается более чем 20 категорий товаров, включая зерно, мясо, яйца, кукурузу, пшеницу и подсолнечное масло.

К слову, Венгрия имеет и другие претензии к Украине. В частности, Мадьяр выдвинул условие для начала переговоров Украины с ЕС о вступлении. Он требует расширения прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

В то же время венгерский премьер-министр призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения и добавил, что продолжение войны нецелесообразно.

Связанные темы:

Імпорт Сельское хозяйство Венгрия