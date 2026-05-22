Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Венгрия удивила новым решением по Украине. Она запретила импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил премьер Петер Мадьяр 22 мая на своей странице в X.

Что известно о решении Венгрии?

В пятницу, 22 мая, новый венгерский премьер сообщил о двух решениях.

Правительство Венгрии отозвало намерение выйти из Международного уголовного суда и запретило импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

– написал он.

Как пишет Euractiv, речь идет о фактическом продлении ограничений, введенных еще правительством Орбана в 2023 году под предлогом защиты местных фермеров. Вопреки законодательству ЕС, Польша и Словакия тоже тогда ввела такой запрет.

Накануне сообщалось, что новое правительство Венгрии ошибочно позволило отменить эти ограничения на импорт.

Срок действия ряда "чрезвычайных законов" Орбана, вместе с вопросом импорта, закончился 14 мая. Новому парламенту пришлось пересмотреть почти 1000 постановлений, чтобы предотвратить потерю их силы, а запрет на импорт случайно "не был учтен".

"Санкции были отменены из-за законодательной ошибки", – сказал представитель правительства, добавив, что правительство Мадьяра приняло "срочные меры" для быстрого восстановления запрета.

В целом он касается более чем 20 категорий товаров, включая зерно, мясо, яйца, кукурузу, пшеницу и подсолнечное масло.

К слову, Венгрия имеет и другие претензии к Украине. В частности, Мадьяр выдвинул условие для начала переговоров Украины с ЕС о вступлении. Он требует расширения прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

В то же время венгерский премьер-министр призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения и добавил, что продолжение войны нецелесообразно.