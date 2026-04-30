Заморозки ударили по черешне: сколько урожая может потерять Украина

Весенние заморозки серьезно повредили украинские сады и поставили под угрозу урожай черешни. Впрочем, часть насаждений устояла, и рынок еще имеет шанс получить до половины ягод.

Заморозки повредили сады, но часть урожая спасена

Председатель ассоциации "Укрсадвинпром" Владимир Печко говорит, что этой весной погодные условия стали серьезным вызовом для украинских садоводов, сообщает Delo.ua. В ряде регионов температура опускалась до минус шести градусов Цельсия, что негативно повлияло на плодовые культуры.

Как отметил специалист, наибольшие потери понесли Закарпатье, южные и центральные области. В то же время ситуация не является критической по всей стране: часть садов смогла выдержать волны похолодания.

Важно! По предварительным оценкам, около 50 процентов урожая черешни в Украине все же может быть сохранено. Это позволяет избежать полного провала сезона, хотя потери остаются значительными.

Риски остаются, а цены могут вырасти

Дополнительной проблемой для садоводов стало ухудшение условий опыления. Из-за холодной погоды пчелы остаются малоподвижными, тогда как для нормального процесса нужна температура не ниже +15 градусов Цельсия.

В западных регионах, в частности на Львовщине, сады сейчас активно цветут. Однако риск повторных заморозков в мае сохраняется, что может еще больше повлиять на конечные объемы урожая.

Обратите внимание! Эксперты уже предупреждают о возможном подорожании черешни. Из-за потери урожая и роста затрат производителей цены в новом сезоне могут вырасти на 30 – 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Абрикосы и персики под угрозой: в Украине прогнозируют высокие цены из-за холодов

Украина может столкнуться с дефицитом абрикосов и персиков дефицитом абрикосов и персиков из-за длительных холодов, уничтоживших значительную часть урожая в центральных и южных регионах.

Цены на эти фрукты могут вырасти от 20 до 80 процентов из-за недостаточных объемов импорта из Турции, Греции, Испании и Молдовы.

Таким образом, украинский рынок фруктов в 2026 году рискует столкнуться не только с нехваткой продукции, но и с существенным повышением цен для потребителей.