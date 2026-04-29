Весенние морозы уничтожают цвет: что будет с абрикосами, вишнями и персиками
- Весенние заморозки в Украине оказали серьезное влияние на косточковые культуры, в частности абрикосы, вишни и персики, цвели во время погодной нестабильности.
- Из-за низких температур пчелы не активно занимались опылением., что привело к значительным потерям урожая ранних сортов, хотя средние и поздние сорта могут компенсировать часть потерь, если температура стабилизируется.
Весенние температурные качели серьезно ударили по косточковым культурам в Украине. Больше всего пострадали ранние сорта, которые как раз находились в фазе цветения.
Заморозки сорвали цветение и опыление
Резкие перепады температур и ночные заморозки в ряде восточных и центральных регионов Украины поставили под угрозу урожай косточковых культур, сообщает Zemliak.com. Речь идет об абрикосах, вишни и персики, какие цвели в период погодной нестабильности.
По словам менеджера по развитию агротехнологий Сергея Корнюшенко, дневные температуры держались на уровне +15…+20 градусов по Цельсию, однако ночью резко опускались до минус трех градусов по Цельсию.
Ситуация такова, что резкое похолодание и перепады фактически "накрыли" все цветение– абрикосы и вишни пострадали больше всего. Когда начали цвести персики, пчелы не летали из-за низких температур, поэтому нормального опыления не произошло,
– отметил специалист.
Кроме того, холодная погода существенно повлияла на опыление. Из-за низких температур пчелы практически не вылетали, а значит, значительная часть цветов осталась незапыленной. В результате наибольшие потери понесли абрикосы и вишни, тогда как персики также пострадали из-за отсутствия активности опылителей.
Какие культуры еще могут спасти урожай?
Худшая ситуация сейчас наблюдается с ранними сортами, которые первыми вошли в фазу цветения и попали под заморозки. Именно они формируют основную часть потенциальных потерь в 2026 году.
В то же время, средние и поздние сорта имеют больше шансов избежать негативного влияния погодных условий. Если температура стабилизируется, они могут пройти фазу цветения без критических повреждений и обеспечить частичную компенсацию потерь.
Обратите внимание! Несмотря на это, общая ситуация остается сложной: неравномерное опыление и стресс для растений уже сейчас сигнализируют о возможном понижении урожайности садов в текущем году.
Новый тренд в садоводстве: в Украине появился самый северный миндальный сад
В Украине вблизи Киева создали самый северный миндальный сад на базе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины.
Проект использует современные самоплодные сорта испанской селекции., а также получил поддержку через государственные программы по развитию садоводства.
Сад заложен по схеме 5 на 3 метра. В настоящее время специалисты работают над формированием кроны деревьев., применяя улучшенно-вазовидный тип, что должно обеспечить эффективное плодоношение.