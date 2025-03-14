В Украине стартовала посевная, однако в условиях засухи

В Украине началась весенняя посевная кампания. Однако аграрии сеют ранние зерновые культуры в условиях недостатка влаги в почве.

В Украине началась посевная посевная

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, общая посевная площадь останется на уровне прошлого года – около 23 миллионов гектар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". В то же время недостаток влаги может стать серьезной проблемой для будущего урожая.

Читайте также Площади конопляных полей в Украине вырастут до 10 тысяч гектар

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что главным фактором, который влияет на темпы посевной, являются погодные условия.

В Украине теплые дни фактически начались с Нового года, и в некоторых регионах, особенно на юге, еще в январе начались полевые работы и подготовка к посеву. Сейчас в разных областях продолжается посев ячменя, пшеницы, гороха. Позже, в апреле, с повышением температуры начнется сев кукурузы, подсолнечника, других культур. На данный момент главным вызовом является недостаток влаги. Осень 2024 года была сухой, а зима не принесла достаточного количества снега, поэтому весной во многих регионах почвы остаются малоувлажненными,

– отметил Денис Марчук.

Какие изменения произошли в севе культур

Посевные площади, по его словам, останутся без значительных изменений, но посевы кукурузы могут увеличиться.

Также Марчук объяснил, что в 2024 году уровень цен на кукурузу на мировом рынке впервые позволил производителям не только избежать убытков, но и заработать. Это, по его мнению, объясняется высоким спросом на эту зерновую, в частности, со стороны Европейского Союза, который закупает около 50% украинской кукурузы для нужд молочно-товарных комплексов.

Кроме недостатка влаги, серьезным препятствием остается заминирование и загрязнение полей.

К сожалению, темпы разминирования не являются высокими, поскольку это очень дорогой процесс. В 2025 году в госбюджете предусмотрен 1 миллиард гривен на разминирование, а сейчас заключены контракты на очистку 9500 гектар на юге Украины,

– говорит Денис Марчук.

Однако этого, по его мнению, недостаточно. Многие фермеры вынуждены самостоятельно проводить разминирование, чтобы расширить посевные площади.