Можно ли взять на дрова ветки, которые спилили коммунальщики?

Довольно часто украинцы, которые отапливают собственное жилье твердым топливом, могут собирать обрезанные коммунальными работниками ветви, думая, что они ничейные. Бесплатные на первый взгляд дрова обычно лежат где-то в стороне и выглядят заброшенными, однако не все знают, позволяет ли законодательство их собирать.

Кто на самом деле является владельцем оставленных веток?

Юрист Максим Боярчуков рассказал в комментарии 24 Каналу, что в соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об управлении отходами" древесина относится к бытовым отходам. Статья 11 того же закона говорит, что субъектами права собственности на отходы являются физические и юридические лица, территориальные общины, государство.

Важно! В соответствии с пунктом 9.1.16. приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 № 105 "Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины" древесина удаленных деревьев оприходуется и используется для собственных нужд или реализуется по рыночным ценам.

По словам юриста, средства от реализации древесины поступают балансодержателю объектов государственной или коммунальной формы собственности и используются на покрытие расходов. Ветки и непригодная древесина утилизируются, о чем составляется акт.

Максим Боярчуков Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Переход права собственности на отходы к другим субъектам осуществляется на основании договора между органом местного самоуправления и субъектом хозяйствования в сфере управления отходами или между субъектами хозяйствования в сфере управления отходами. С учетом вышеупомянутого, коммунальные службы обязаны утилизировать срезанные ветви деревьев, как отходы.

Как могут наказать, если вы заберете ветки себе?

В то же время, по словам юриста, законодательство Украины не устанавливает ни административной, ни уголовной ответственности за осуществление сбора на дрова веток, срезанных коммунальными службами города, а также не устанавливает запрета на осуществление таких действий.

Конституционным принципом является принцип верховенства права, который закреплен в статье 8 Конституции Украины в соответствии с которым граждане осуществляют свои права по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом",

– говорит Максим Боярчуков.

С учетом того, что гражданам не запрещено собирать на дрова ветки, срезанные коммунальными службами города, то можно утверждать, что такие действия являются разрешенными.

