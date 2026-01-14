Хто насправді є власником полишених гілок?

Юрист Максим Боярчуков розповів у коментарі 24 Каналу, що відповідно до статті 1 Закону України "Про управління відходами" деревина належить до побутових відходів. Стаття 11 того ж закону говорить, що суб'єктами права власності на відходи є фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава.

Важливо! Відповідно до пункту 9.1.16. наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" деревина видалених дерев оприбутковується та використовується для власних потреб або реалізується за ринковими цінами.

За словами юриста, кошти від реалізації деревини надходять балансоутримувачу об'єктів державної чи комунальної форми власності та використовуються на покриття витрат. Гілки та непридатна деревина утилізуються, про що складається акт.

Максим Боярчуков Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Перехід права власності на відходи до інших суб'єктів здійснюється на підставі договору між органом місцевого самоврядування та суб'єктом господарювання у сфері управління відходами або між суб'єктами господарювання у сфері управління відходами. З урахуванням вищезазначеного, комунальні служби зобов'язані утилізувати зрізані гілки дерев, як відходи.

Як можуть покарати, якщо ви заберете гілки собі?

Водночас, за словами юриста, законодавство України не встановлює ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за здійснення збору на дрова гілок, зрізаних комунальними службами міста, а також не встановлює заборони на здійснення таких дій.

Конституційним принципом є принцип верховенства права, який закріплений у статті 8 Конституції України відповідно до якого громадяни здійснюють свої права за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом",

– говорить Максим Боярчуков.

З урахуванням того, що громадянам не заборонено збирати на дрова гілки, зрізані комунальними службами міста, то можна стверджувати, що такі дії є дозволеними.

Чи потрібен дозвіл, щоб зрубати дерево у власному дворі?