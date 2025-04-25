Европейские вина скрывают угрозу в виде сверхстойких химикатов

Все европейские вина содержат в себе так называемые "вечные химикаты". Производители вина не могут обойтись без применения специальных сверхстойких химикатов, которыми опрыскиваются виноградники от Испании до Австрии на протяжении всего вегетационного периода.

Европейские вина содержат химикаты, которые не распадаются

Бутылка вина в Европе может содержать токсичные химические вещества, которые не распадаются естественным путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Виноделы активно используют различные пестициды.

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В издании отмечают, что новое исследование выявило в европейских винах широко распространенное загрязнение трифторуксусной кислотой (TFA) – устойчивым побочным продуктом PFAS, группы промышленных химикатов. Ни одно из вин, произведенных за последние несколько лет в 10 странах ЕС, не оказалось чистым. В некоторых бутылках было обнаружено содержание веществ, в 100 раз превышающее уровень, который обычно измеряют в питьевой воде.

Обратите внимание! Виноделие является одним из самых интенсивных потребителей пестицидов в европейском сельском хозяйстве, особенно фунгицидов, что делает виноградники вероятным центром накопления химических веществ. Виноград особенно уязвим к грибковым заболеваниям, что требует частого опрыскивания в течение всего вегетационного периода, в том числе с использованием некоторых продуктов, содержащих соединения PFAS.

Уровень загрязнения вина постоянно растет

Исследователи обнаружили, что если в винах, собранных до 1988 года, TFA обнаружить было невозможно, то с тех пор уровень загрязнения неуклонно растет, достигая 320 микрограммов на литр в бутылках трех последних урожаев, что более чем в 3 000 раз превышает установленную ЕС предел содержания остатков пестицидов в грунтовых водах.

Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Массовое накопление TFA в растениях означает, что мы, вероятно, потребляем гораздо больше "вечных химикатов" через пищу, чем предполагалось ранее,

– сказал Гельмут Буртшер-Шаден из австрийской неправительственной организации Global 2000, который возглавил исследование.

Важно! Всего проанализировали 49 вин как обычные, так и органические. Хотя в органических винах концентрация TFA была ниже, но ни одно из них не было чистым. Особенно высокие показатели в винах из Австрии.