Считается, что щука это довольно сложная рыба для рыбалки. Однако на самом деле "укротить" этого хищника возможно, если знать определенные секреты.

Как наловить много щуки?

Лучшими периодами для ловли щуки являются весна и осень. Ведь в это время щука чрезвычайно голодная, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рыбоохранный патруль.

Важно также перед рыбалкой обратить внимание на погоду:

перед дождем или изменением погоды щука может становиться активнее;

также щука активизируется во время значительных волн.

Обратите внимание! Самая оптимальная температура для вылова щуки – 10 – 15 градусов.

Важно учесть и время дня. Щука предпочитает темноту. Эта рыба имеет чрезвычайно хорошее зрительное восприятие, поэтому она легко находит добычу в тени.

Лучше всего ловить щуку рано утром или же уже поздно вечером. Ведь в этот период приглушенный свет.

Место ловли также играет важную роль в удачной охоте на щуку. Она обычно находится рядом с прикрытием, таким как кусты, деревья или плавающей растительностью. В таких местах щука наблюдает добычу и может караулить свою жертву,

– отмечает патруль.

Заметьте! Щука часто охотится на дне водоема.

На что клюет щука?

Нужно понимать, что щука это хищник. Она клюет на разную приманку. Часто рыбаки обманывают рыбу и используют:

воблеры (имитаторы мелкой рыбки);

блесны;

силиконовые приманки.

Если же вы решили ловить щуку на живца, лучше всего подойдут небольшие рыбы (например, окунь, плотва, уклейка). Особенно хорошо будет "работать" такого типа наживка весной. Ведь именно в этот период у щуки жор после зимнего снижения активности.