В Украине с 1 апреля запретили вылов рыбы: что надо знать

С 1 апреля 2025 года в Украине начался ежегодный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Он связан с началом периода нереста рыбы.

Вылов рыбы под полным запретом

Ограничения по вылову рыбы вводятся для обеспечения благоприятных условий размножения водных биоресурсов и касаются большинства рыбохозяйственных водоемов страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

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В период нереста рыбалка разрешается только с берега, вне нерестилищ, с использованием крючковых орудий лова, содержащих не более двух крючков на одного рыбака. Также допускается ловля спиннингом, но исключительно с одной искусственной приманкой.

Нерест – один из важнейших периодов воспроизводства рыбных популяций, от успешности которого зависит развитие и будущее количество водных биоресурсов. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения,

– отмечает Председатель Госрыбагентства Владислав Невеселый.

Перечень территорий, где вылов рыбы запрещен, определен соответствующими приказами территориальных управлений Госрыбагентства. Продолжительность нерестового запрета может варьироваться в зависимости от региона и конкретного водоема.

Обратите внимание! Во время нереста запрещается не только вылов рыбы, но и передвижение моторных судов и транспортных средств по водоемам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Промышленное рыболовство и подводная охота также подпадают под запрет. Нарушение этих требований влечет за собой административную или уголовную ответственность, а также обязательства возместить нанесенный рыбному хозяйству ущерб.