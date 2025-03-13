Площади конопляных полей в Украине вырастут до 10 тысяч гектар

В Ассоциации развития льноводства и коноплеводства Украины ожидают, что в этом году производители существенно увеличат площади посевов конопли. По мнению специалистов, площади под коноплей в Украине вырастут минимум до 10 тысяч гектар.

Почему производители решили засеять больше конопли

Председатель совета директоров Ассоциации развития льноводства и коноплеводства Вера Ульянченко говорит, что увеличению площадей будет способствовать то, что Минагрополитики успело запустить систему еКонопля до начала сева культуры в сезоне 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на delo.ua.

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Система будет аккумулировать данные о юрлицах-коноплярах из государственных реестров, в ней же аграрии будут подавать данные о площади, которые планируют засеять этой культурой. Дерегуляция отрасли в 2023 – 2024 годах впервые за время независимости позволит выращивать промышленную коноплю без отчетности перед Нацполицией и Гослекслужбой.

Аграрии сейчас видят, что им для выращивания промышленной конопли больше не надо иметь дело с полицией и лекарственной службой, не нужно получать никаких лицензий или квот. Достаточно заявки на выращивание в системе "еКонопля", так же как и для регистрации других культур. То есть конопля отныне переходит в разряд обычных сельскохозяйственных растений,

– рассказала Вера Ульянченко.

Несмотря на некоторые проблемы в выращивании технической конопли – недостаток специальной техники для выращивания и сбора – большой рынок сбыта продуктов переработки конопли в Украине и ЕС будет побуждать фермеров из Украины заходить в ее производство.

Важно! Вера Ульянченко добавила, что сейчас в мире существует большой запрос на волокна, костра и семян конопли, которые используются в легкой промышленности, строительстве, фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности.