Нужно ли разрешение, чтобы срезать дерево в собственном дворе
- Во дворах многоквартирных домов пилить дерево без разрешения запрещено, поскольку территория принадлежит всей общине.
- Разрешение не нужно, если участок находится в частной собственности.
Дерево во дворе не всегда можно срубить свободно. В некоторых случаях для этого необходимо получать специальное разрешение.
Когда можно рубить деревья без разрешения?
Во дворах многоквартирных домов пилить дерево без разрешения запрещено. Дело в том, что придомовая территория не является собственностью кого-то из жителей квартир, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет.
Обратите внимание! Придомовая территория многоквартирных домов принадлежит всей общине. Ею могут пользоваться все жители бесплатно, если они соблюдают Правила благоустройства.
При этом разрешение не нужно получать:
- если участок находится в частной собственности;
- в случае, когда участок не приватизирован, но там есть дом или хозяйственные постройки.
Обратите внимание! Чтобы получить специальное разрешение, нужно обратиться в ответственные органы.
Какие правила обращения с деревьями на участке?
Деревья нужно сажать на определенном расстоянии от забора. Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, от ствола до соседского участка должна быть дистанция 4 – 6 метров. Точное расстояние высчитывается с учетом объема кроны.
Ветки соседнего дерева можно спиливать. Если они попадают на вашу территорию и мешают пользоваться участком по его целевому назначению.
Важно! На участке сельскохозяйственной земли можно засадить настоящий сад, а не только однолетние культуры.