Чи потрібен дозвіл, аби зрізати дерево на власному подвір'ї
- У дворах багатоквартирних будинків пиляти дерево без дозволу заборонено, оскільки територія належить всій громаді.
- Дозвіл не потрібен, якщо ділянка перебуває у приватній власності.
Дерево на подвір'ї не завжди можна зрубувати вільно. У деяких випадках для цього необхідно отримувати спеціальний дозвіл.
Коли можна рубати дерева без дозволу?
У дворах багатоквартирних будинків пиляти дерево без дозволу заборонено. Річ у тім, що прибудинкова територія не є власністю когось з жителів квартир, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду.
Зверніть увагу! Прибудинкова територія багатоквартирних будинків належить всій громаді. Нею можуть користуватися всі жителі безоплатно, якщо вони дотримуються Правил благоустрою.
Водночас дозвіл непотрібно отримувати:
- якщо ділянка перебуває у приватній власності;
- у випадку, коли ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди.
Зауважте! Аби отримати спеціальний дозвіл, потрібно звернутись до відповідальних органів.
Які правила поводження з деревами на ділянці?
Дерева потрібно садити на певній відстані від забору. Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, від стовбура до сусідської ділянки має бути дистанція 4 – 6 метрів. Точна відстань вираховується з урахуванням об'єму крони.
Гілки сусіднього дерева можна спилювати. Якщо вони потрапляють на вашу територію і заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.
Важливо! На ділянці сільськогосподарської землі можна засадити справжній сад, а не тільки однорічні культури.