Какой высоты забор можно поставить со стороны улицы в 2026 году
- В 2026 году в Украине высота забора между смежными участками не должна превышать 2 метра, а со стороны улицы - 2,5 метра.
- За превышение установленных норм предусмотрены штрафы: для обычных граждан от 340 до 1 360 гривен, для предпринимателей и чиновников - от 850 до 1 700 гривен.
В Украине есть установленные нормы, которых нужно придерживаться при определении высоты забора. Речь идет о ГСН. В 2026 году эти правила не претерпели изменений.
Сколько метров забор можно ставить возле дома?
Максимум высоты забора определяется в зависимости от того, где размещена ограда, сообщается в ДБН.
В частности, забор между смежными участками должен быть не более 2 метров. Имеется в виду именно ограждение между соседями.
А вот со стороны улицы забор может быть выше. Максимум в этом случае составляет – 2,5 метра.
Кроме этих требований, также необходимо:
- ознакомиться с требованиями, которые установлены поселковым или городским местным советом;
- ведь местный совет имеет право согласовывать локальные правила благоустройства, что только дополняют государственные нормы, а не – противоречат им.
Обратите внимание! Заграждать можно только приусадебные участки, а также – частные домовладения.
Заметим, что узаконить забор выше указанных норм пока невозможно. Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение придется заплатить штраф:
- для обычных граждан он – от 340 до 1 360 гривен;
- а для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.
К тому же придется:
- заменить полностью забор;
- или же, если это возможно, изменить его конструкцию.
Что еще необходимо знать об установке забора сейчас?
В Украине не запрещено устанавливать глухой забор. То есть, закон это позволяет. Однако граждан обязывают использовать землю так, чтобы не создавать соседям неудобства.
Соответственно, забор, который создает тень и нарушает вентиляцию, может привести к дискомфорту соседей. И поэтому, может не просто возникнуть конфликт, но и – судебная волокита. Ведь соседи имеют право подать иск и обязать вас изменить забор.