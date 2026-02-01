Сколько метров забор можно ставить возле дома?

Максимум высоты забора определяется в зависимости от того, где размещена ограда, сообщается в ДБН.

В частности, забор между смежными участками должен быть не более 2 метров. Имеется в виду именно ограждение между соседями.

А вот со стороны улицы забор может быть выше. Максимум в этом случае составляет – 2,5 метра.

Кроме этих требований, также необходимо:

ознакомиться с требованиями, которые установлены поселковым или городским местным советом;

ведь местный совет имеет право согласовывать локальные правила благоустройства, что только дополняют государственные нормы, а не – противоречат им.

Обратите внимание! Заграждать можно не все участки, а только приусадебные. К тому же это возможно для частных домовладений.

Заметим, что узаконить забор выше указанных норм пока невозможно. Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение придется заплатить штраф:

для обычных граждан он – от 340 до 1 360 гривен;

а для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

К тому же придется:

заменить полностью забор;

или же, если это возможно, изменить его конструкцию.

Что еще необходимо знать об установке забора сейчас?