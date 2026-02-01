Якої висоти паркан можна поставити з боку вулиці у 2026 році

В Україні є встановлені норми, яких потрібно дотримуватись при визначенні висоти паркану. Йдеться про ДБН. У 2026 році ці правила не зазнали змін.

Скільки метрів паркан можна ставити біля дому?

Максимум висоти паркану визначається залежно від того, де розміщена огорожа, повідомляється у ДБН.

Зокрема, паркан між суміжними ділянками має бути не більш як 2 метри. Мається на увазі саме огородження між сусідами.

А от з боку вулиці паркан може бути вищим. Максимум в цьому випадку складає – 2,5 метри.

Окрім цих вимог, також необхідно:

ознайомитись із вимогами, які встановлені селищною чи міською місцевою радою;

адже місцева рада має право узгоджувати локальні правила благоустрою, що лише доповнюють державні норми, а не – суперечать їм.

Зверніть увагу! Загороджувати можна лише присадибні ділянки, а також – приватні домоволодіння.

Зауважимо, що узаконити паркан вищий ніж вказані норми наразі неможливо. Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення доведеться сплатити штраф:

для звичайних громадян він – від 340 до 1 360 гривень;

а для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

До того ж доведеться:

замінити повністю паркан;

або ж, якщо це можливо, змінити його конструкцію.

Що ще необхідно знати про встановлення паркану зараз?