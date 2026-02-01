Якої висоти паркан можна поставити з боку вулиці у 2026 році
- У 2026 році в Україні висота паркану між суміжними ділянками не повинна перевищувати 2 метри, а з боку вулиці — 2,5 метри.
- За перевищення встановлених норм передбачено штрафи: для звичайних громадян від 340 до 1 360 гривень, для підприємців та чиновників — від 850 до 1 700 гривень.
В Україні є встановлені норми, яких потрібно дотримуватись при визначенні висоти паркану. Йдеться про ДБН. У 2026 році ці правила не зазнали змін.
Скільки метрів паркан можна ставити біля дому?
Максимум висоти паркану визначається залежно від того, де розміщена огорожа, повідомляється у ДБН.
Читайте також Приватизована земля теж під загрозою: коли держава може забрати ділянку
Зокрема, паркан між суміжними ділянками має бути не більш як 2 метри. Мається на увазі саме огородження між сусідами.
А от з боку вулиці паркан може бути вищим. Максимум в цьому випадку складає – 2,5 метри.
Окрім цих вимог, також необхідно:
- ознайомитись із вимогами, які встановлені селищною чи міською місцевою радою;
- адже місцева рада має право узгоджувати локальні правила благоустрою, що лише доповнюють державні норми, а не – суперечать їм.
Зверніть увагу! Загороджувати можна лише присадибні ділянки, а також – приватні домоволодіння.
Зауважимо, що узаконити паркан вищий ніж вказані норми наразі неможливо. Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення доведеться сплатити штраф:
- для звичайних громадян він – від 340 до 1 360 гривень;
- а для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.
До того ж доведеться:
- замінити повністю паркан;
- або ж, якщо це можливо, змінити його конструкцію.
Що ще необхідно знати про встановлення паркану зараз?
В Україні не заборонено встановлювати глухий паркан. Тобто, закон це дозволяє. Однак громадян зобов'язують використовувати землю так, аби не створювати сусідам незручності.
Відповідно, паркан, який створює тінь та порушує вентиляцію, може призвести до дискомфорту сусідів. І через це, може не просто виникнути конфлікт, а й – судова тяганина. Адже сусіди мають право подати позов та зобов'язати вас змінити паркан.