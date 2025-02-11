Украинцам будут платить за трупы диких кабанов, инфицированных чумой

Украинское правительство утвердило размер и порядок выплат фиксированных сумм вознаграждения за найденные трупы диких кабанов. Выплата будет идти за находки, представляющие угрозу распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Сколько будут платить

Речь идет о 0,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый труп животного, установленного на день подтверждения факта обнаружения такого трупа, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление № 121 от 4 февраля 2025 года "Некоторые вопросы реализации статьи 86 Закона Украины "О ветеринарной медицине", которое Кабмин принял на очередном заседании.

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У Минагрополитики сообщили, что право на получение вознаграждения имеют физические лица – граждане Украины в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо сообщить территориальный орган Госпродпотребслужбы о найденных трупах диких кабанов и предоставить другую информацию, предусмотренную Порядком.

Зачем утвердили вознаграждение

Постановление имеет целью повысить эффективность необходимых противоэпизоотических мероприятий для обеспечения контролируемой эпизоотической ситуации, своевременного выявления, недопущения распространения и ликвидации АЧС. Документ принят в рамках евроинтеграции Украины для унификации отечественного законодательства с европейским.

Введение механизма выплаты гражданам вознаграждения за найденные трупы диких кабанов позволит повысить внимание населения к вопросам борьбы с АЧС и обеспечить материальную заинтересованность в предоставлении территориальным органам Госпродпотребслужбы соответствующей информации. Такой механизм будет способствовать активизации взаимодействия населения со специалистами в вопросах борьбы с АЧС.

Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины от 4 февраля 2021 года № 1206-IX "О ветеринарной медицине".