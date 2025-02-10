В Украине новые случаи АЧС

Первый в этом году случай африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской области зарегистрирован 31 января на участке автодороги P-70 Одесского района, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы Одесской области. Сейчас утвердили план мероприятий по профилактике, недопущения распространения и ликвидации заболевания и принимают оздоровительные меры.

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Кроме того, в Ивано-Франковской области на свалке Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района обнаружили трупы свиней породы мангалица, пораженные вирусом АЧС. Трупы животных захоронены, сообщили в Калушской райгосадминистрации.

Важно! Специалисты также определили очаг заражения, зоны защиты и наблюдения, ввели карантинный режим. В очаге заражения осуществили дезинфекционные мероприятия. Также прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения ветеринарных правил (статья 251 Уголовного кодекса Украины).