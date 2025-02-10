В Україні нові випадки АЧС

Перший цього року випадок африканської чуми свиней (АЧС) в Одеській області зареєстровано 31 січня на ділянці автошляху P-70 Одеського району, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби Одеської області. Нині затвердили план заходів із профілактики, недопущення поширення й ліквідації захворювання та вживають оздоровчих заходів.

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Крім того, в Івано-Франківській області на сміттєзвалищі Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району виявили трупи свиней породи мангалиця, уражені вірусом АЧС. Трупи тварин захоронені, повідомили у Калуській райдержадміністрації.

Важливо! Спеціалісти також визначили вогнище зараження, зони захисту та спостереження, запровадили карантинний режим. У вогнищі зараження здійснили дезінфекційні заходи. Також прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ветеринарних правил (стаття 251 Кримінального кодексу України).