Польские фермеры анонсируют забастовку на границе с Украиной: когда и где пройдет

Польские сельхозпроизводители 23 января планируют провести акцию протеста вблизи пункта пропуска "Долгобичув – Угринов" на украинско-польской границе. В связи с этим возможны осложнения движения транспорта в указанном направлении.

Фермеры из Польши хотят протестовать на границе

Польские фермеры намерены 23 января начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов" на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, ссылаясь на информацию от польской стороны.

По имеющимся данным, блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска с польской стороны, запланировано с 11 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по польскому времени.

В общем сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня 23 января,

– отметили в ведомстве.

В Государственной пограничной службе Украины призвали перевозчиков учитывать возможные осложнения движения транспорта и заранее выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы.

