Самостоятельно решить не получится: какая максимальная высота забора возле дома может быть в 2025

Высота забора возле дома регулируется строительными нормами. Если не соблюдать эти правила придется заплатить штраф.

Что нужно знать об установке забора возле дома?

Максимальная высота забора между соседями и со стороны улицы отличается, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Обратите внимание! Загораживать забором можно только частные домовладения или приусадебные участки.

Требования к высоте забора следующие:

если речь идет о заборе со стороны улицы – 2,5 метра;

а вот между соседями максимум составляет – 2 метра.

Заметим, что прежде чем устанавливать забор, нужно ознакомиться с нормами, которые утверждены местным советом. Там могут быть указаны дополнительные требования к заграждениям.

Что будет, если забор выше установленных норм?

Узаконить забор выше чем указано – невозможно. Если такое произошло, нужно:

изменить конструкцию забора;

заменить забор полностью.

Также за слишком высокий забор придется заплатить штраф, согласно статье 152 Кодекса Украины:

от 340 до 1 360 гривен – если речь идет об обычных гражданах;

от 850 гривен до 1 700 гривен – составляет штраф для предпринимателей и чиновников.

Важная информация для владельцев частных участков