Самостійно вирішити не вийде: яка максимальна висота паркану біля будинку може бути у 2025
- Максимальна висота паркану з боку вулиці складає 2,5 метри, а між сусідами - 2 метри.
- За перевищення висоти паркану передбачено штраф: від 340 до 1 360 гривень для простих громадян і від 850 до 1 700 гривень для підприємців та чиновників.
Висота паркану біля будинку регулюється будівельними нормами. Якщо не дотримуватися цих правил доведеться заплатити штраф.
Що потрібно знати про встановлення паркану біля будинку?
Максимальна висота паркану між сусідами та з боку вулиці різниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Зверніть увагу! Загороджувати парканом можна лише приватні домоволодіння або присадибні ділянки.
Вимоги до висоти паркану такі:
- якщо йдеться про паркан з боку вулиці – 2,5 метри;
- а от між сусідами максимум складає – 2 метри.
Зауважимо, що перш ніж встановлювати паркан, потрібно ознайомитись з нормами, які затверджені місцевою радою. Там можуть бути зазначені додаткові вимоги до загороджень.
Що буде, якщо паркан вище встановлених норм?
Узаконити паркан вище ніж вказано – неможливо. Якщо таке сталося, потрібно:
- змінити конструкцію паркану;
- замінити паркан повністю.
Також за зависокий паркан доведеться заплатити штраф, згідно зі статтею 152 Кодексу України:
- від 340 до 1 360 гривень – якщо йдеться про звичайних громадян;
- від 850 гривень до 1 700 гривень – складає штраф для підприємців та чиновників.
Важлива інформація для власників приватних ділянок
ДБН Б.2.2-12:2019 регулюють відстань від паркану до дерев. Вона має складати як мінімум 4 – 6 метрів (кінцева відстань залежить від діаметра крони).
В Україні діє правило єдності між будинком та землею під ним. Тобто, купуючи нерухомість, ви автоматично отримуєте право на ділянку, яку він займає.