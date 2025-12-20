Можно ли поставить забор 3 метра вокруг участка

В Украине есть утвержденные строительные нормы, которых надо придерживаться. В частности, они регулируют, какая должна быть высота забора возле дома. Если вы установили выше заграждение, придется заплатить штраф.

Какая может быть максимальная высота забора на участке?

Забором можно загораживать исключительно частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Какая максимальная высота забора может быть:

2 метра – максимальная высота забора между соседями;

2,5 метра – со стороны улицы.

В то же время есть объекты, где ограждение может быть выше, например:

возле воинской части забор может достигать 3 метров;

а возле химического предприятия – 4 метров.

Что делать, если забор выше установленной нормы?

Узаконить более высокий забор возле дома нельзя. Если фиксируется нарушение, необходимо:

изменить конструкцию забора;

или же вообще его заменить.

Кроме этого, придется заплатить значительный штраф, который сейчас составляет, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен;

для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Что еще важно знать тем, кто имеет частный участок и дом в Украине?