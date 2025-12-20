Яка може бути максимальна висота паркану на ділянці?

Парканом можна загороджувати виключно приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Яка максимальна висота паркану може бути:

2 метри – максимальна висота паркану між сусідами;

2,5 метри – з боку вулиці.

Водночас є об'єкти, де огородження може бути вищим, наприклад:

біля військової частини паркан може сягати 3 метрів;

а біля хімічного підприємства – 4 метрів.

Що робити, якщо паркан вище встановленої норми?

Узаконити вищий паркан біля будинку не можна. Якщо фіксується порушення, необхідно:

змінити конструкцію паркану;

або ж взагалі його замінити.

Окрім цього, доведеться сплатити значний штраф, який наразі складає, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;

для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

