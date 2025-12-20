Яка може бути максимальна висота паркану на ділянці?

Парканом можна загороджувати виключно приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Читайте також Соя дорожчає у світі: Китай купив у США лише половину обіцяного обсягу

Яка максимальна висота паркану може бути:

  • 2 метри – максимальна висота паркану між сусідами;
  • 2,5 метри – з боку вулиці.

Водночас є об'єкти, де огородження може бути вищим, наприклад:

  • біля військової частини паркан може сягати 3 метрів;
  • а біля хімічного підприємства – 4 метрів.

Що робити, якщо паркан вище встановленої норми?

Узаконити вищий паркан біля будинку не можна. Якщо фіксується порушення, необхідно:

  • змінити конструкцію паркану;
  • або ж взагалі його замінити.

Окрім цього, доведеться сплатити значний штраф, який наразі складає, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;
  • для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Що ще важливо знати тим, хто має приватну ділянку та будинок в Україні?

  • ДБН регулюють те, як близько до паркану можна садити кущі та дерева. Ці норми діють з 2019 року. Наприклад, кущ має бути на відстані як мінімум 1 метр від огородження з боку сусідської ділянки.

  • Наразі прописатися в будинку дозволено лише за згоди власника житла. При чому, підтвердження може фіксуватися не тільки очно. Також дозволено надати згоду нотаріально чи в електронній формі.