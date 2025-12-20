Яка може бути максимальна висота паркану на ділянці?
Парканом можна загороджувати виключно приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Яка максимальна висота паркану може бути:
- 2 метри – максимальна висота паркану між сусідами;
- 2,5 метри – з боку вулиці.
Водночас є об'єкти, де огородження може бути вищим, наприклад:
- біля військової частини паркан може сягати 3 метрів;
- а біля хімічного підприємства – 4 метрів.
Що робити, якщо паркан вище встановленої норми?
Узаконити вищий паркан біля будинку не можна. Якщо фіксується порушення, необхідно:
- змінити конструкцію паркану;
- або ж взагалі його замінити.
Окрім цього, доведеться сплатити значний штраф, який наразі складає, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;
- для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.
Що ще важливо знати тим, хто має приватну ділянку та будинок в Україні?
ДБН регулюють те, як близько до паркану можна садити кущі та дерева. Ці норми діють з 2019 року. Наприклад, кущ має бути на відстані як мінімум 1 метр від огородження з боку сусідської ділянки.
Наразі прописатися в будинку дозволено лише за згоди власника житла. При чому, підтвердження може фіксуватися не тільки очно. Також дозволено надати згоду нотаріально чи в електронній формі.