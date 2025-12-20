Какая может быть максимальная высота забора на участке?
Забором можно загораживать исключительно частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.
Какая максимальная высота забора может быть:
- 2 метра – максимальная высота забора между соседями;
- 2,5 метра – со стороны улицы.
В то же время есть объекты, где ограждение может быть выше, например:
- возле воинской части забор может достигать 3 метров;
- а возле химического предприятия – 4 метров.
Что делать, если забор выше установленной нормы?
Узаконить более высокий забор возле дома нельзя. Если фиксируется нарушение, необходимо:
- изменить конструкцию забора;
- или же вообще его заменить.
Кроме этого, придется заплатить значительный штраф, который сейчас составляет, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
- для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен;
- для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.
Что еще важно знать тем, кто имеет частный участок и дом в Украине?
ГСН регулируют то, как близко к забору можно сажать кусты и деревья. Эти нормы действуют с 2019 года. Например, куст должен быть на расстоянии как минимум 1 метр от ограждения со стороны соседского участка.
Сейчас прописаться в доме разрешено только с согласия владельца жилья. Причем, подтверждение может фиксироваться не только очно. Также разрешено предоставить согласие нотариально или в электронной форме.