Какая может быть максимальная высота забора на участке?

Забором можно загораживать исключительно частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Какая максимальная высота забора может быть:

2 метра – максимальная высота забора между соседями;

2,5 метра – со стороны улицы.

В то же время есть объекты, где ограждение может быть выше, например:

возле воинской части забор может достигать 3 метров;

а возле химического предприятия – 4 метров.

Что делать, если забор выше установленной нормы?

Узаконить более высокий забор возле дома нельзя. Если фиксируется нарушение, необходимо:

изменить конструкцию забора;

или же вообще его заменить.

Кроме этого, придется заплатить значительный штраф, который сейчас составляет, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен;

для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Что еще важно знать тем, кто имеет частный участок и дом в Украине?