Укр Рус
Агро 24 Новости агро законодательства Могут ли оштрафовать, если заготавливаешь дрова из деревьев, растущих во дворе
15 ноября, 07:18
2

Могут ли оштрафовать, если заготавливаешь дрова из деревьев, растущих во дворе

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Административная ответственность предусматривается за хранение дров на сумму до 30 тысяч гривен, с возможным штрафом от 510 до 1 020 гривен.
  • Удаление деревьев на частном участке осуществляется по решению владельца, но механизма доказательства происхождения дров пока нет.

В прошлом году достаточно широкую общественную огласку набрал законопроект о противодействии незаконной вырубке деревьев. Многие украинцы до сих пор интересуются, могут ли их оштрафовать, если они напилят и заготавливают дрова из деревьев, которые росли в их дворе.

Напилил дрова из деревьев в своем дворе – что будет?

Управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников рассказал 24 Каналу, что административная ответственность предусматривается за хранение дров на сумму до 30 тысяч гривен. В таком случае штраф может составлять от 510 – 1 020 гривен.

Читайте также Время собирать польский гриб: где они растут и какие на вид

Некоторых владельцев домовладений после первых сообщений о штрафах за заготовку дров беспокоит вопрос, будут ли их штрафовать за заготовленные дрова из деревьев, которые росли в собственном дворе.

Однако согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", удаление деревьев и кустарников на земельном участке, которая находится в частной собственности, осуществляется по решению самого владельца.

Однако пока выработанного механизма, как доказать, что эти дрова вырублены именно на вашем земельном участке, нет,
– рассказывает Шабельников.

Обратите внимание! Он также добавил, что учитывая принцип необратимости действия закона во времени, привлечение к ответственности за заготовку древесины до вступления в силу законопроекта будет неправомерным.

Как накажут за незаконную вырубку леса в Украине?

  • Незаконная вырубка деревьев в Украине наказывается штрафом, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет, в зависимости от тяжести нарушения.

  • За повторные преступления или нарушения в заповедниках предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, а за тяжкие последствия – от пяти до семи лет.