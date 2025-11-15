Чи можуть оштрафувати, якщо заготовляєш дрова з дерев, що ростуть у дворі
- Адміністративна відповідальність передбачається за зберігання дров на суму до 30 тисяч гривень, з можливим штрафом від 510 до 1 020 гривень.
- Видалення дерев на приватній ділянці здійснюється за рішенням власника, але механізму доведення походження дров поки що немає.
Минулого року досить широкого суспільного розголосу набрав законопроєкт щодо протидії незаконній вирубці дерев. Багато українців досі цікавляться, чи можуть їх оштрафувати, якщо вони напиляють і заготують дрова з дерев, що росли в їхньому дворі.
Напиляв дрова з дерев у своєму дворі – що буде?
Керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков розповів 24 Каналу, що адміністративна відповідальність передбачається за зберігання дров на суму до 30 тисяч гривень. У такому разі штраф може складати від 510 – 1 020 гривень.
Деяких власників домоволодінь після перших повідомлень про штрафи за заготівлю дров непокоїть питання, чи будуть їх штрафувати за заготовлені дрова з дерев, які росли на власному подвір'ї.
Однак згідно з постановою КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", видалення дерев та чагарників на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, здійснюється за рішенням самого власника.
Однак поки випрацюваного механізму, як довести, що ці дрова вирубані саме на вашій земельній ділянці, немає,
– розповідає Шабельніков.
Зверніть увагу! Він також додав, що з огляду на принцип незворотності дії закону в часі, притягнення до відповідальності за заготівлю деревини до набрання чинності законопроєктом буде неправомірним.
Як покарають за незаконну вирубку лісу в Україні?
Незаконна вирубка дерев в Україні карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років, залежно від тяжкості порушення.
За повторні злочини або порушення в заповідниках передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, а за тяжкі наслідки – від п'яти до семи років.