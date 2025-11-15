Чи можуть оштрафувати, якщо заготовляєш дрова з дерев, що ростуть у дворі

Минулого року досить широкого суспільного розголосу набрав законопроєкт щодо протидії незаконній вирубці дерев. Багато українців досі цікавляться, чи можуть їх оштрафувати, якщо вони напиляють і заготують дрова з дерев, що росли в їхньому дворі.

Напиляв дрова з дерев у своєму дворі – що буде?

Керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков розповів 24 Каналу, що адміністративна відповідальність передбачається за зберігання дров на суму до 30 тисяч гривень. У такому разі штраф може складати від 510 – 1 020 гривень.

Деяких власників домоволодінь після перших повідомлень про штрафи за заготівлю дров непокоїть питання, чи будуть їх штрафувати за заготовлені дрова з дерев, які росли на власному подвір'ї.

Однак згідно з постановою КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", видалення дерев та чагарників на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, здійснюється за рішенням самого власника.

Однак поки випрацюваного механізму, як довести, що ці дрова вирубані саме на вашій земельній ділянці, немає,

– розповідає Шабельніков.

Зверніть увагу! Він також додав, що з огляду на принцип незворотності дії закону в часі, притягнення до відповідальності за заготівлю деревини до набрання чинності законопроєктом буде неправомірним.

Як покарають за незаконну вирубку лісу в Україні?