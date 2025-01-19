Можно ли пилить дрова из поваленных в лесу деревьев

Довольно много украинских домохозяйств используют дрова для отопления помещения. Однако во избежание штрафов при заготовке дров необходимо обращать внимание на законодательные нормы и какие они несут запреты.

Можно ли пилить поваленные деревья на дрова

Каждый украинец решает самостоятельно – покупать дрова, или заготавливать их самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. Покупка твердого топлива и, в частности, дров проблем фактически не вызывает, а вот самостоятельная заготовка имеет определенные нюансы.

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Любой желающий заготовить дрова не может просто прийти в лес и начать пилить сушняк или деревья, которые упали от ветра. Для этого нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Обычно его выдают постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются поваленными стволами деревьев и захламленностью в лесу.

Лесорубный или лесной билет является основным документом, на основании которого:

осуществляется специальное использование лесных ресурсов ;

; ведется учет платы , начисленной за использование лесных ресурсов;

, начисленной за использование лесных ресурсов; ведется учет разрешенных к отпуску запасов древесины и других продуктов леса;

и других продуктов леса; устанавливаются сроки осуществления лесных пользований и вывоз заготовленной продукции, сроки и способы очистки лесосек от порубочных остатков, а также учет естественного возобновления леса, подлежащего сохранению.

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется как незаконная и наказывается штрафами. Однако, без специальных разрешений, украинцы могут собирать:

хвою;

листья;

мелкие веточки;

кору, что опала и тому подобное.