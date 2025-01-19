Чи можна пиляти повалені дерева на дрова

Кожен українець вирішує самостійно – купувати дрова, чи заготовляти їх самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Купівля твердого палива і, зокрема, дров проблем фактично не викликає, а от самостійна заготівля має певні нюанси.

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Будь-хто охочий заготовити дрова не може просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру. Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів ;

; ведеться облік плати , нарахованої за використання лісових ресурсів;

, нарахованої за використання лісових ресурсів; ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;

та інших продуктів лісу; встановлюються строки здійснення лісових користувань і вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:

хвою;

листя;

дрібні гілочки;

кору, що опала тощо.