Чи можна пиляти повалені дерева на дрова
Кожен українець вирішує самостійно – купувати дрова, чи заготовляти їх самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Купівля твердого палива і, зокрема, дров проблем фактично не викликає, а от самостійна заготівля має певні нюанси.
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Будь-хто охочий заготовити дрова не може просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру. Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.
Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:
- здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;
- ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів;
- ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;
- встановлюються строки здійснення лісових користувань і вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.
Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:
- хвою;
- листя;
- дрібні гілочки;
- кору, що опала тощо.