Можно ли заготавливать дрова из деревьев, поваленных в лесу

Для обогрева своих домов в зимний период немало украинцев используют дрова. Однако, при их заготовке важно учитывать правила и ограничения, касающиеся вырубки поваленных деревьев.

Можно ли рубить поваленные в лесу деревья

Каждое домохозяйство может решить для себя, или покупать дрова, или заготавливать их собственноручно, в зависимости от финансовых возможностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Читайте также Нужно ли разрешение, чтобы спилить дерево на собственном участке

Купить дрова обычно не является проблемой, но для самостоятельной заготовки существуют определенные правила. Невозможно просто прийти в лес и начать пилить поваленные деревья или сухие стволы.

Почему нельзя заготавливать дрова в лесу

Одной из основных причин запрета самостоятельной заготовки дров является безопасность. Лесозаготовка является высокоопасным процессом, требующим специальных навыков и соблюдения мер безопасности. Если позволить гражданам самостоятельно заниматься таким видом деятельности, непонятно, кто будет нести ответственность в случае травм или других несчастных случаев.

Важно! Для этого нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Обычно такие разрешения выдают постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям, которые отвечают за обработку поваленных деревьев и очистку леса.

Зачем нужен лесорубный билет

Лесорубный или лесной билет является основным документом, который позволяет осуществлять ряд лесных операций, в частности:

Использовать лесные ресурсы для различных нужд.

Вести учет платы за использование лесных ресурсов.

Регистрировать разрешенные для отпуска запасы древесины и других продуктов леса.

Определять сроки и способы лесных работ, в частности вывоз заготовленной продукции и очистки лесосек от порубочных остатков.

Учитывать естественное возобновление леса, что подлежит сохранению.

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная вырубка сухих деревьев считается незаконной и подлежит штрафам. Однако без специальных разрешений граждане имеют право собирать: