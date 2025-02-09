Чи можна рубати повалені в лісі дерева

Кожне домогосподарство може вирішити для себе, чи купувати дрова, чи заготовляти їх власноруч, залежно від фінансових можливостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

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Придбати дрова зазвичай не є проблемою, але для самостійної заготівлі існують певні правила. Неможливо просто прийти до лісу і почати пиляти повалені дерева або сухі стовбури.

Чому не можна заготовляти дрова в лісі


Однією з основних причин заборони самостійної заготівлі дров є безпека. Лісозаготівля є високонебезпечним процесом, що вимагає спеціальних навичок та дотримання заходів безпеки. Якщо дозволити громадянам самостійно займатися таким видом діяльності, незрозуміло, хто буде нести відповідальність у разі травм чи інших нещасних випадків.

Важливо! Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай такі дозволи видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам, які відповідають за обробку повалених дерев і очищення лісу.

Навіщо потрібен лісорубний квиток

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, який дозволяє здійснювати ряд лісових операцій, зокрема:

  • Використовувати лісові ресурси для різних потреб.
  • Вести облік плати за використання лісових ресурсів.
  • Реєструвати дозволені для відпуску запаси деревини та інших продуктів лісу.
  • Визначати строки та способи лісових робіт, зокрема вивезення заготованої продукції та очищення лісосік від порубкових решток.
  • Обліковувати природне поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціоноване вирубування сухих дерев вважається незаконним і підлягає штрафам. Проте без спеціальних дозволів громадяни мають право збирати:

  • Хвою.
  • Листя.
  • Маленькі гілочки.
  • Опалу кору та інші природні матеріали.