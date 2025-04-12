Как подать заявление на получение земельного участка в 2025 году
- Передача земельных участков в частную собственность разрешается только для застроенных земель, а для свободных земель возможна аренда.
- Юридические лица и предприниматели могут получить землю в аренду только через аукционы на платформе "Prozorro.Продажи".
Во время военного положения в Украине законодательство по распоряжению землями претерпело определенные ограничения. Однако, возможность получить земельный участок – как в собственность, так и в аренду – остается.
Передача в собственность только для застроенных земель
Юрист Любовь Полишкевич рассказала 24 Каналу, что подпунктом 5 пункта 27 Переходных положений ЗКУ установлено, что бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.
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То есть передача земельных участков в частную собственность разрешена только в случаях, когда на участке размещен объект недвижимости. Это касается, в частности, жилых домов, хозяйственных построек, коммерческой недвижимости и тому подобное.
Куда обращаться и какие документы нужно иметь
Для оформления права собственности на такой земельный участок следует обратиться в Центр предоставления административных услуг соответствующего сельского, поселкового, сельского совета по месту расположения земельного участка.
Во время обращения понадобится пакет документов, в частности:
- документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость,
- технический паспорт на сооружение,
- графические материалы с показом местоположения и конфигурации земельного участка,
- а также документы, удостоверяющие личность заявителя.
Если земельный участок, на котором расположено имущество, ранее уже передавался в пользование, то к пакету документов необходимо приобщить архивную копию документа органа, который ее предоставлял.
Аренда – самый реальный вариант для свободных земель
Сейчас свободные от застройки земельные участки не могут быть переданы в частную собственность. Однако их можно получить в пользование на условиях аренды.
Без проведения земельных торгов пока земельные участки с целевым назначением для огородничества или для сенокошения и выпаса скота из земель сельскохозяйственного назначения могут получить граждане, обратившись в местный совет, на территории которого расположен желаемый участок.
К заявлению, по ее словам, прилагаются графические материалы с показом места расположения земельного участка, документы, удостоверяющие личность заявителя, а также желательно документ, подтверждающий цель получения участка в пользование (например, письмо-обоснование о наличии у лица, обращающегося, подсобного хозяйства, скота и т.д.).
Предприниматели и другие субъекты получат землю только через аукцион
Любовь Полишкевич отмечает, что юридические лица, фермерские хозяйства, предприниматели и другие субъекты хозяйствования могут получить участок в аренду исключительно через земельные торги (аукцион), которые проводятся в соответствии с законодательством.
Для включения желаемого участка в перечень земельных участков, право аренды которых выставляется на земельные торги, необходимо обратиться в орган местного самоуправления, в административных границах которого расположен земельный участок или в Госгеокадастр или областную военную администрацию – если земля является государственной,
– говорит юрист.
Обратите внимание! Для собственно участия в торгах после их объявления нужно подать заявление, документы, подтверждающие статус субъекта, и пройти процедуру электронного аукциона через платформу "Prozorro.Продажи".
Любовь Полишкевич подытожила, что в 2025 году, даже несмотря на ограничения военного положения, в Украине все еще можно получить земельный участок – или в собственность (если на ней уже есть недвижимость), или в аренду. Граждане могут обращаться в местный совет для оформления аренды земли под огород или для выпаса скота, а предпринимателям нужно проходить аукционы через "Prozorro.Продажи".
Важно! Однако, по ее словам, стоит помнить: процедура имеет много нюансов, которые зависят от целевого назначения земли, ее статуса и цели использования. Поэтому перед подачей заявления целесообразно проконсультироваться с юристом или специалистом по земельным вопросам – это поможет избежать ошибок и сэкономить время.