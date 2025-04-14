В Турции самое сильное похолодание за более чем 10 лет: что будет с ценами

В апреле в Турции были самые сильные с 2014 года заморозки. Резкое похолодание нанесло непоправимый ущерб значительной части посевов в стране.

Турция пережила сильные заморозки

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что Турция пережила одни из самых сильных заморозков с 2014 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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За последние три дня в некоторых регионах страны температура опустилась ниже -15 градусов. Юмакли отметил период с 10 по 12 апреля как худший.

В конце концов заморозки, снег и град могут нарушить цепочки поставок продовольствия, привести к росту цен в ближайшие месяцы, а также удержать инфляцию в Турции на высоком уровне. Цены на продукты питания остаются ключевым фактором общей инфляции.

Сейчас правительственные группы проводят полевые оценки после похолодания. В то же время пострадавшим фермерам приказано сообщать об убытках в местные сельскохозяйственные управления и страховые компании.

Важно! Министр сельского хозяйства добавил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку производителям для обеспечения непрерывности производства и ограничения убытков, но полный масштаб убытков все еще оценивается.