Как повлияют заморозки на урожай фруктов

В Украине волна весенних заморозков, которые могут повлиять на будущий урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Аграрии готовятся реагировать на изменения погоды, рассказывает эколог и геоботаник Яков Дидух.

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В начале весны в Украине держалась аномально теплая погода, благодаря чему цветущие деревья имели все шансы на опыление и формирование будущего урожая.

Однако резкое снижение температуры разрушило эти планы – вероятно, в этом году урожая ранних абрикосов не будет,

– говорит специалист.

Эколог отмечает, что любые погодные колебания – это всегда риск для агросектора. Но аграрии уже научились адаптироваться к климатическим изменениям: высаживают разные сорта, чтобы в случае потери одного другие могли дать урожай.

Важно! Положительным моментом стали дожди на весну. Они значительно увлажнили почву, что крайне важно для сохранения плодородия земли и формирования урожая летом.