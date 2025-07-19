Как работает завещание: чей будет участок после смерти владельца

Довольно часто среди родственников владельца земли разгораются споры, кому же достанется участок после смерти ее владельца. Однако обычно завещание ставит все на свои места.

Кому достанется земля по завещанию?

Земельный участок – это имущество, которое может приносить прибыль и становиться причиной семейных конфликтов или неожиданностей в наследовании, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Если у умершего есть завещание, то участок переходит тому, кого он указал в документе. Даже если это не родственник. Главное – чтобы завещание было действительным и правильно оформленным.

Однако есть нюансы:

Земля должна быть оформлена на владельца, иметь кадастровый номер.

Если в завещании не указан конкретный участок, а лишь "все имущество", – земля тоже переходит наследнику.

Если завещание оспаривают родственники – процесс может затянуться в суде.

Важно! Даже при наличии завещания наследник должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти владельца. Иначе – наследство потеряно. Если вам завещано земельный участок – не медлите. Проверьте документы, подайте заявление к нотариусу и вовремя оформите право собственности.