Кому достанется земля по завещанию?
Земельный участок – это имущество, которое может приносить прибыль и становиться причиной семейных конфликтов или неожиданностей в наследовании, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
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Если у умершего есть завещание, то участок переходит тому, кого он указал в документе. Даже если это не родственник. Главное – чтобы завещание было действительным и правильно оформленным.
Однако есть нюансы:
- Земля должна быть оформлена на владельца, иметь кадастровый номер.
- Если в завещании не указан конкретный участок, а лишь "все имущество", – земля тоже переходит наследнику.
- Если завещание оспаривают родственники – процесс может затянуться в суде.
Важно! Даже при наличии завещания наследник должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти владельца. Иначе – наследство потеряно. Если вам завещано земельный участок – не медлите. Проверьте документы, подайте заявление к нотариусу и вовремя оформите право собственности.