Кому дістанеться земля за заповітом?

Земельна ділянка – це майно, яке може приносити прибуток та ставати причиною сімейних конфліктів або несподіванок у спадкуванні, повідомляє 24 Канал із посилання на "Земельний фонд України".

Читайте також Як в Україні продати земельну ділянку без кадастрового номера

Якщо у померлого є заповіт, то ділянка переходить тому, кого він вказав у документі. Навіть якщо це не родич. Головне – щоб заповіт був дійсним і правильно оформленим.

Однак є нюанси:

Земля повинна бути оформлена на власника, мати кадастровий номер.

Якщо в заповіті не вказана конкретна ділянка, а лише "все майно", – земля теж переходить спадкоємцю.

Якщо заповіт оскаржують родичі – процес може затягнутись у суді.

Важливо! Навіть за наявності заповіту спадкоємець повинен звернутись до нотаріуса протягом 6 місяців після смерті власника. Інакше – спадщина втрачена. Якщо вам заповідано земельну ділянку – не зволікайте. Перевірте документи, подайте заяву до нотаріуса і вчасно оформіть право власності.