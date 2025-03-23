Должны ли пенсионеры платить земельный налог в Украине

Земельный налог должны обязательно платить землевладельцы и постоянные землепользователи. Однако некоторые категории пенсионеров могут его не платить.

Какие категории пенсионеров могут не платить земельный налог

Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.

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Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.

Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.

Обратите внимание! По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.