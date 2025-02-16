Кто в Украине платит налог за землю, а кто освобожден от уплаты

Платить налог на землю обязаны собственники земельных участков, земельных паев и землепользователи. Плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Каким образом формируется налог

Плательщиками налога являются собственники земельных участков, земельных паев и землепользователи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Объектами налогообложения являются земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании; паи, которые находятся в собственности.

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Базой налогообложения платы за землю является является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации; площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.

Плата за землю отнесена к местным налогам, поэтому сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин устанавливают размеры ставок этого налога исключительно в пределах, определенных Налоговым кодексом Украины и утверждают их своим решением ежегодно до 15 июля.

Как начисляется налог для физических лиц Начисление земельного налога физическим лицам осуществляют налоговые органы по местонахождению земельного участка на основании данных Государственного земельного кадастра, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и направляют или вручают лично плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговые уведомления-решения о суммах уплаты земельного налога. В свою очередь, физические лица уплачивают земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления – решения. Начисление земельного налога физическим лицам осуществляют налоговые органы по местонахождению земельного участка на основании данных Государственного земельного кадастра, Государственного реестра прав на недвижимое имущество и направляют или вручают лично плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговые уведомления-решения о суммах уплаты земельного налога. В свою очередь, физические лица уплачивают земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления – решения.

Какие ставки налога для каких земель установлены

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:

для земель общего пользования – не более 1% от их нормативной денежной оценки,

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 1% от их нормативной денежной оценки,

для лесных земель – не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Ставки земельного налога за земельные участки, нормативную денежную оценку которых не проведено, устанавливается в размере не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области:

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области,

для лесных земель – не более 0,1% от нормативной денежной оценки площади пашни по области.

Кто может не уплачивать земельный налог

В соответствии со статьей 281 Налогового кодекса Украины от уплаты налога освобождаются:

лица с инвалидностью I и II группы;

физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

физические лица, признанные законом лицами, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

владельцы земельных участков, земельных долей (паев), которые передали эти участки и паи в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

За какие участки можно не платить налог

Такое освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектаров;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектаров;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектаров.

Кроме того, участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) также входят в список тех, на которые может распространяться освобождение от уплаты налога, но имеют следующие ограничения: