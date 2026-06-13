Продали землю, а налог все равно приходит: почему так происходит

Владельцы земельных участков нередко сталкиваются с ситуацией, когда после продажи земли продолжают получать налоговые уведомления. Причиной могут быть как технические ошибки в реестрах, так и нормы налогового законодательства.

Почему налоговая продолжает начислять земельный налог

Земельный налог для физических лиц рассчитывается автоматически на основании информации из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество, сообщает "Земельный фонд Украины". Именно поэтому любые неточности или задержки с обновлением данных могут привести к ошибочным начислениям.

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Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что изменения по новому владельцу еще не внесены в государственные реестры или право собственности юридически не прекращено. Например, нотариус мог не завершить все регистрационные действия вовремя, или же информация еще не была обновлена в базах налоговой службы.

В результате налог продолжают начислять лицу, которое формально остается владельцем участка в реестрах, даже если фактически оно уже продало землю.

Что делать, если поступило налоговое уведомление

В случае получения налогового уведомления-решения за земельный участок, который уже не принадлежит вам, необходимо обратиться в налоговую службу для сверки данных. Это можно сделать лично или дистанционно через сервис "Переписка с ГНС" в Электронном кабинете налогоплательщика.

Для подтверждения перехода права собственности нужно предоставить копии соответствующих документов. Это может быть договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство или решение суда.

После проверки документов налоговая служба должна внести корректировки и отменить ошибочно начисленное налоговое уведомление-решение, если лицо действительно уже не является владельцем участка.

Когда бывший владелец все же должен уплатить налог

В то же время существуют случаи, когда налог придется платить даже после продажи земли. Налоговый кодекс Украины предусматривает, что при переходе права собственности в течение календарного года земельный налог распределяется между старым и новым владельцем.

Согласно нормам законодательства, предыдущий владелец уплачивает налог за период от 1 января до начала месяца, в котором прекратилось его право собственности на земельный участок. Новый владелец, свою очередь, начинает платить налог с месяца приобретения права собственности.

Поэтому даже после продажи участка посреди года бывший владелец обязан уплатить налог за тот период, когда земля официально находилась в его собственности. Чтобы избежать недоразумений с налоговой службой, специалисты советуют регулярно проверять актуальность данных в государственных реестрах и оперативно реагировать на любые ошибочные начисления.

Не все владельцы земли платят налог: кого освободили и при каких условиях

В Украине отдельные категории граждан имеют право не платить земельный налог, однако льготы действуют не для всех и имеют четкие ограничения. Юрист объяснила, кто именно может воспользоваться освобождением и какие земельные участки подпадают под налоговые послабления.

Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.