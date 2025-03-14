Цены на землю продолжают расти: сколько стоит гектар в марте
- Средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине в марте составляет 57 530 гривен за гектар, а площадь проданной земли выросла до 27 018 гектаров.
- Самые дорогие паи во Львовской (141 941 гривна за гектар), Хмельницкой (106 573 гривны за гектар) и Ивано-Франковской (103 787 гривен за гектар) областях, самая дешевая - в Донецкой области (28 216 гривен за гектар).
В Украине с 1 июля 2021 года действует открытый рынок земли, и уже более 3 лет ее стоимость на украинском рынке постоянно растет. Зимой произошло некоторое падение цен на землю, вызванное сезонными факторами, однако сейчас рост цены возобновился.
Какие сейчас цены на землю
С 2021 года до полномасштабного вторжения в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза, при этом стоимость земли неуклонно растет ежемесячно за некоторыми сезонными исключениями.
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В течение первой половины марта средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине росла и сейчас составляет 57 530 гривен за гектар. В то же время площадь проданной земли на начало марта выросла до 27 018 гектар по сравнению с 10 158 гектарами, проданными в январе.
На сегодня самые дорогие паи в таких областях:
- у Львовской области – 141 941 гривна за гектар;
- у Хмельницкой области – 106 573 гривны за гектар;
- в Ивано-Франковской области – 103 787 гривен за гектар;
- у Киевской области стоимость одного гектара в марте в среднем составляет 87 876 гривен за гектар.
Обратите внимание! Самая дешевая земля сегодня в Донецкой области, ее стоимость сейчас составляет 28 216 гривен за гектар.