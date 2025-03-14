Цены на землю продолжают расти: сколько стоит гектар в марте

В Украине с 1 июля 2021 года действует открытый рынок земли, и уже более 3 лет ее стоимость на украинском рынке постоянно растет. Зимой произошло некоторое падение цен на землю, вызванное сезонными факторами, однако сейчас рост цены возобновился.

Какие сейчас цены на землю

С 2021 года до полномасштабного вторжения в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза, при этом стоимость земли неуклонно растет ежемесячно за некоторыми сезонными исключениями.

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В течение первой половины марта средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине росла и сейчас составляет 57 530 гривен за гектар. В то же время площадь проданной земли на начало марта выросла до 27 018 гектар по сравнению с 10 158 гектарами, проданными в январе.

На сегодня самые дорогие паи в таких областях:

у Львовской области – 141 941 гривна за гектар;

области – 141 941 гривна за гектар; у Хмельницкой области – 106 573 гривны за гектар;

области – 106 573 гривны за гектар; в Ивано-Франковской области – 103 787 гривен за гектар;

области – 103 787 гривен за гектар; у Киевской области стоимость одного гектара в марте в среднем составляет 87 876 гривен за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сегодня в Донецкой области, ее стоимость сейчас составляет 28 216 гривен за гектар.