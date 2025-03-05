Сколько сейчас стоит земля

С 2021 года до полномасштабного вторжения в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились ориентировочно в 4 раза, при этом стоимость земли неуклонно растет ежемесячно за некоторыми сезонными исключениями.

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В марте средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине резко возросла и сейчас составляет 57 659 гривен за гектар. В то же время площадь проданной земли на начало марта выросла до 27 018 гектар по сравнению с 10 158 гектарами, проданными в январе.

Сейчас самые дорогие паи в таких областях:

у Львовской области – 133 578 гривен;

области – 133 578 гривен; у Киевской области – 110 094 гривны;

области – 110 094 гривны; в Ивано-Франковской области стоимость одного гектара в феврале в среднем составляла – 105 491 гривна;

области стоимость одного гектара в феврале в среднем составляла – 105 491 гривна; у Житомирской области – 91 094 гривны.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сегодня в Луганской области, ее стоимость сейчас составляет 16 428 гривен за гектар.