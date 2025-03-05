Скільки зараз коштує земля

З 2021 року до повномасштабного вторгнення в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази, при цьому вартість землі невпинно зростає щомісяця за деякими сезонними виключеннями.

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У березні середня вартість сільськогосподарської землі в Україні різко зросла і наразі складає 57 659 гривень за гектар. Водночас площа проданої землі на початок березня зросла до 27 018 гектар порівняно з 10 158 гектарами, проданими у січні.

Зараз найдорожчі паї у таких областях:

у Львівській області – 133 578 гривень;

області – 133 578 гривень; у Київській області – 110 094 гривні;

області – 110 094 гривні; в Івано-Франківській області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 105 491 гривня;

області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 105 491 гривня; у Житомирській області – 91 094 гривні.

Зверніть увагу! Найдешевша земля сьогодні у Луганській області, її вартість наразі складає 16 428 гривень за гектар.